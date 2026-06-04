Libano ucciso casco blu serbo Khamenei | Per Usa e Israele una sconfitta bruciante – La diretta

Un caschi blu serbo è stato ucciso in Libano. Israele e il governo libanese hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, condizionato alla fine degli attacchi di Hezbollah. Il leader iraniano ha commentato che questa situazione rappresenta una sconfitta per gli Stati Uniti e Israele.

Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco in Medio Oriente «subordinato alla cessazione degli attacchi di Hezbollah». Intanto l’Idf ha bombardato un palazzo a Gaza: 8 morti. La situazione dei negoziati di pace tra Usa e Iran è ancora in stallo, con accuse incrociate tra le parti. Ma secondo il Wall Street Journal Donald Trump tornerebbe in guerra soltanto in caso di morte di soldati Usa. Intanto gli Houthi tornano a minacciare Israele. E il ministro Itamar Ben-Gvir dice che la tregua con Beirut è un errore e che bisogna saper dire no anche al presidente degli Stati Uniti. Il leader supremo Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto ha dichiarato che “il nemico malvagio”, gli Stati Uniti e Israele hanno subito una “bruciante sconfitta” nella guerra scatenata contro l’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

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