La fumettista e regista franco-iraniana Marjane Satrapi è deceduta a 56 anni. Nel corso della sua carriera, ha spesso affermato di dedicare priorità alla propria arte, anche a scapito di altri aspetti della vita. La sua produzione include libri e film noti a livello internazionale, con uno stile distintivo e riconoscibile. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua opera ha avuto un impatto significativo nel mondo del fumetto e del cinema.

La celebre fumettista e regista franco-iraniana Marjane Satrapi è morta a 56 anni. “La sua scomparsa segna la perdita di una figura di spicco della cultura francese e di un’artista devota alla libertà, il cui lavoro ha trasmesso un messaggio universale e le ha valso un immenso successo internazionale”, ha dichiarato la presidenza francese in un comunicato. Satrapi è nota soprattutto per il suo fumetto autobiografico in bianco e nero e per il film “ Persepolis ”, un racconto di formazione ambientato sullo sfondo della Rivoluzione Islamica nel suo Iran. L’emittente televisiva BFM TV e altri media francesi hanno riferito che Satrapi è “ morta di tristezza ” a poco più di un anno dalla morte del marito, il produttore cinematografico e attore svedese Mattias Ripa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morta Marjane Satrapi, quando parlava del suo lavoro: "A mio marito dico 'prima la mia arte poi tu'"

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L'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata celebre in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni. Lo ha appreso l'Afp. Marjane Satrapi è morta di dolore, poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marit x.com

Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anni reddit

Marjane Satrapi, quando parlava del suo lavoro: A mio marito dico 'prima la mia arte poi tu'(LaPresse) La celebre fumettista e regista franco-iraniana Marjane Satrapi è morta a 56 anni. La sua scomparsa segna la perdita di una figura di spicco della cultura francese e di un'artista devota a ... msn.com

Marjane Satrapi è morta: addio all’autrice di PersepolisL’artista franco-iraniana aveva 56 anni. Il comunicato della famiglia: È morta di crepacuore a poco più di un anno dalla scomparsa del marito Mattias Ripa. repubblica.it