Marjane Satrapi, autrice della graphic novel e del film “Persepolis”, è morta a 56 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua famiglia giovedì, attraverso la principale emittente all-news francese. Satrapi era conosciuta a livello internazionale per le sue opere che affrontavano temi legati alla sua esperienza personale e alla cultura iraniana. La sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo artistico e culturale.

L’ artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto fama internazionale con la sua graphic novel e il film “ Persepolis “, è morta all’età di 56 anni, come appreso giovedì dalla sua famiglia dalla principale tv di all news francese BFM. Nata il 22 novembre 1969 a Rašt, in Iran, Satrapi è cresciuta a Teheran in una famiglia politicamente impegnata, di lontane origini azere e discendente dello Shah Nasser al-Din. Fin da giovanissima, è stata profondamente influenzata dalla storia del suo paese, che con la Rivoluzione islamica del 1979 portò all’instaurazione del r egime di Khomeini. Quattro anni dopo, intraprese un periodo di esilio quando i suoi genitori la mandarono a Vienna per proteggerla dalla crescente islamizzazione dell’Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morta Marjane Satrapi: l’autrice di “Persepolis” aveva 56 anni

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È morta Marjane Satrapi: l'artista franco-iraniana aveva 56 anni

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È morta all’età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane #Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film #Persepolis. Lo ha annunciato il suo entourage, come riferisce il quotidiano Le Parisien. x.com

È morta Marjane Satrapi, autrice di Persepolis reddit

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