L’autrice di Persepolis è morta a 56 anni. La artista franco-iraniana aveva scritto il celebre fumetto, poi trasposto in un film d’animazione premiato a Cannes. Si parla di un dolore mai superato legato alla perdita del marito. La morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua opera ha riscosso riconoscimenti internazionali, contribuendo a farla conoscere in tutto il mondo.

Si è spenta a soli 56 anni l'artista franco-iraniana, divenuta famosa in tutto il mondo grazie a Persepolis, il fumetto poi trasformato nell'omonimo film d'animazione vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes. È morta a 56 anni Marjane Satrapi, autrice di Persepolis e una delle voci più importanti della cultura franco-iraniana contemporanea. La sua scomparsa sarebbe avvenuta, stando a quanto riportato dai media francesi, a causa dell'immensa tristezza dopo la morte del marito Mattias Ripa, produttore, attore e sceneggiatore, avvenuta nell'aprile 2025. Morte dalla quale Satrapi non si sarebbe più ripresa. Marjane Satrapi morta "di crepacuore" a 56 anni "Marjane Satrapi è morta di dolore poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marjane Satrapi, morta di "tristezza" l’autrice di Persepolis: il dolore mai superato per il marito

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Marjane Satrapi disparaît à 56 ans : morte de tristesse

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É morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien, a darne notizia è stato il suo entourage: Marj x.com

Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anni reddit

È morta Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis aveva 56 anni: Si è spenta di tristezza un anno dopo il maritoÈ morta la disegnatrice franco-iraniana Marjane satrapi, popolare per Persepolis. La donna è scomparsa, si legge in una nota, di tristezza a un anno dalla morte del marito. fanpage.it

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