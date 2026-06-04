Marjane Satrapi, autrice del celebre fumetto e film “Persepolis”, è morta all’età di 56 anni. La notizia è stata comunicata oggi, a Parigi, dove l’artista viveva. Satrapi ha raggiunto fama internazionale con la sua opera, che ha raccontato la sua infanzia e giovinezza in Iran. La causa della morte non è stata ancora resa nota.

Parigi, 4 giugno 2026 – È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film “Persepolis”. Lo ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. "Marjane Satrapi – si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP – è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l'8 aprile 2025. La Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis “morta di tristezza”. L’artista franco-iraniana aveva 56 anni

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