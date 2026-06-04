Morta Christine Cotton | allertò sui rischi devi vaccini mRNA con metodo scientifico

Notizia in breve

Christine Cotton, ricercatrice francese, è deceduta in circostanze non chiare. Cotton era nota per aver pubblicamente evidenziato, con metodi scientifici, i potenziali rischi associati ai vaccini mRNA. La sua morte si aggiunge a una serie di casi di professionisti del settore che hanno perso la vita in modo improvviso e misterioso. La causa del decesso non è stata ancora ufficialmente comunicata.