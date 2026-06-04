Morta Christine Cotton | allertò sui rischi devi vaccini mRNA con metodo scientifico
Christine Cotton, ricercatrice francese, è deceduta in circostanze non chiare. Cotton era nota per aver pubblicamente evidenziato, con metodi scientifici, i potenziali rischi associati ai vaccini mRNA. La sua morte si aggiunge a una serie di casi di professionisti del settore che hanno perso la vita in modo improvviso e misterioso. La causa del decesso non è stata ancora ufficialmente comunicata.
Christine Cotton era una stimata ricercatrice francese, morta in circostanze poco chiare che accomunano tanti del mondo scientifico non allineato. Un’altra morte avvolta nel mistero colpisce il mondo scientifico. Quello basato sul dubbio empirico, tanto caro all’Illuminismo e schiacciato come un verme dagli interessi capitalistici delle multinazionali. Parliamo di Christine Cotton, 56 anni, morta, pare suicida, lo scorso 2 giugno 2026. Christine Cotton applicava i protocolli dell’industria farmaceutica per metterne in discussione gli esiti più celebrati. Dunque, non parliamo della solita teorica del complotto che agita allarmismi sui Social. Invece, era ascrivibile a quella schiera di tecnici che, seppur cresciuti dentro il sistema, a un certo punto della sua carriera professionale, ha deciso di smontarne la narrazione ufficiale. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
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