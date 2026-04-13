Vaccini Covid a mRna Burioni Miliardi di dosi e 5 anni di dati smentiscono le accuse sui rischi

Il professor Roberto Burioni ha dichiarato che, dopo aver analizzato dati relativi a miliardi di dosi di vaccini Covid a mRNA somministrate nel corso di cinque anni, non sono stati riscontrati rischi aggiuntivi per la mortalità legata a queste vaccinazioni. Le sue affermazioni arrivano in risposta alle critiche che mettono in discussione la sicurezza di questi vaccini. Finora, nessuna evidenza ha dimostrato un aumento di decessi collegato alla somministrazione dei vaccini a mRNA.

Il professor Roberto Burioni respinge le accuse sulla sicurezza dei vaccini Covid a mRNA: dopo miliardi di somministrazioni, non emerge alcun aumento della mortalità associato alla vaccinazione.🔗 Leggi su Fanpage.it I vaccini anti Covid mRna causano «più danni di quanto la gente pensi»A distanza di anni dalla fase acuta della pandemia da Covid 19, ciò che emerge con maggiore chiarezza non è soltanto la complessità dell’evento... Dopo i vaccini Covid, la nuova stagione dell’mRna. La scommessa dei fondatori di BioNTechLa stagione dei vaccini contro il Covid-19 ha reso la tecnologia mRna una delle innovazioni biomediche più conosciute al mondo. Argomenti più discussi: Farmacovigilanza vaccini Covid. Il quinto report di Aifa: segnalazioni gravi salgono al 10,4%. Quattro i decessi potenzialmente correlabili dall’inizio della campagna a oggi su un totale di 32,4 milioni di somministrazioni; Vaccini Covid: quanto sono davvero sicuri? Cosa emerge dai dati; Polimialgia reumatica e vaccino, confermata la correlazione; L’audizione in commissione COVID dell’8 aprile 2026. "È stato riconosciuto il nesso di causa tra l'inoculazione di vaccini Pfizer anti-covid e la trombosi cerebrale" Gianluca Ottaviano (avvocato) sul caso di Remo, cieco dopo due dosi di vaccino Pfizer Il servizio di @CnMarianna a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinit x.com Fuori dal coro. . "È stato riconosciuto il nesso di causa tra l'inoculazione di vaccini Pfizer anti-covid e la trombosi cerebrale" Gianluca Ottaviano (avvocato) sul caso di Remo, cieco dopo due dosi di vaccino Pfizer Il servizio di @CnMarianna a #Fuoridalcoro è su - facebook.com facebook