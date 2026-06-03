Chi è Christine Cotton la farmaceutica 56enne morta suicida dimostrò gli effetti avversi del vaccino Covid Pfizer

Da ilgiornaleditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 56 anni, farmaceutica francese, si è tolta la vita. Aveva espresso preoccupazioni sugli effetti collaterali del vaccino Covid Pfizer. Da anni, si occupava di analisi biostatistiche e aveva pubblicato studi sui possibili rischi del siero. La donna aveva condiviso sui social le sue esperienze con effetti avversi, sostenendo che il vaccino le aveva causato problemi di salute. La sua morte ha attirato l’attenzione sulle testimonianze di chi ha riscontrato effetti indesiderati.

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Dal 2020 la biostatistica francese ha concentrato gran parte del suo lavoro sull'analisi della documentazione relativa al vaccino Covid sviluppato da Pfizer e agli effetti avversi Christine Cotton, la biostatistica francese che negli ultimi anni aveva attirato l'attenzione internazionale per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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