Chi è Christine Cotton la farmaceutica 56enne morta suicida dimostrò gli effetti avversi del vaccino Covid Pfizer

Notizia in breve

Una donna di 56 anni, farmaceutica francese, si è tolta la vita. Aveva espresso preoccupazioni sugli effetti collaterali del vaccino Covid Pfizer. Da anni, si occupava di analisi biostatistiche e aveva pubblicato studi sui possibili rischi del siero. La donna aveva condiviso sui social le sue esperienze con effetti avversi, sostenendo che il vaccino le aveva causato problemi di salute. La sua morte ha attirato l’attenzione sulle testimonianze di chi ha riscontrato effetti indesiderati.