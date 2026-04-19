Dopo la partita tra Juventus e Bologna, il tecnico ha parlato in conferenza stampa, commentando l’ingresso di alcuni giocatori e le reazioni del pubblico. Ha notato come lo stadio abbia accolto con entusiasmo Bernardeschi, e ha elogiato le prestazioni di Joao Mario, sottolineando alcuni aspetti che lo hanno sorpreso durante il match della 33ª giornata di Serie A. Le sue parole si sono concentrate sui dettagli delle prestazioni dei singoli e sull’atmosfera allo stadio.

di Marco Baridon Conferenza stampa Italiano post Juve Bologna: le sue dichiarazioni dopo il match della 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Vincenzo Italiano in conferenza stampa dopo Juve Bologna, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. PREPARARE LA PARTITA IN COSI’ POCO TEMPO – «Nel primo tempo c’è stata qualche distanza ampia, non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Era difficile prepararla in così poco tempo, è molto complicato. Ora avremo la possibilità di lavorare nei dettagli, aggiustare qualcosina». ANALISI – «Nel secondo tempo abbiamo messo a posto qualcosina nell’intervallo, sul fatto di non conceder loro tutto quello che abbiamo concesso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Italiano post Juve Bologna: «Mi ha colpito come lo stadio ha accolto Bernardeschi. Joao Mario mi ha sorpreso per questi motivi»

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