Lichtsteiner | Pirlo era magico vi racconto un aneddoto Poi su Allegri | Mi ha ferito così

Stefan Lichtsteiner, ex calciatore svizzero e ora allenatore del Basilea, ha rilasciato un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Nel colloquio ha ricordato il suo periodo in Italia, con esperienze alla Lazio e alla Juventus. Lichtsteiner ha anche condiviso un aneddoto su Pirlo e ha commentato un episodio che ha coinvolto Allegri, rivelando come abbia reagito a una situazione difficile.

Stephan Lichtsteiner, classe 1984, è attualmente allenatore del Basilea, nella Super League svizzera, ma nella sua carriera da calciatore ha a lungo giocato nella Serie A italiana. Prima per tre stagioni, dal 2008 al 2011, con la maglia della Lazio; successivamente, dal 2011 al 2018, con quella della Juventus. Parlando in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport', Lichtsteiner, 258 presenze e 14 trofei in bianconero, tra cui 7 Scudetti, ha ricordato quanto fosse fenomenale Andrea Pirlo con la palla tra i piedi. Ecco cosa ha detto dell'ex Milan, suo compagno di squadra alla Juve, alla 'rosea'. «Andrea era magico. Ma più che per le qualità, da extraterrestre, mi sorprendeva la sua disciplina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lichtsteiner: “Pirlo era magico, vi racconto un aneddoto”. Poi su Allegri: “Mi ha ferito così” Leggi anche: Lichtsteiner su Pirlo: "Un extraterrestre, al primo ritiro mi stupì così" Lichtsteiner: «Io all’Inter? Amavo troppo la Juve per tradirla. Ferito da Allegri, mi escluse per motivi personali»di Redazione JuventusNews24Lichtsteiner: «Potevo andare all’Inter ma amavo troppo la Juve per tradirla. Lichtsteiner: Conte mi insegnò la cattiveria, Allegri mi ferì per motivi personali. Rifiutai l'Inter per...Lo svizzero ripercorre i tanti anni in Italia: Al primo allenamento con la Lazio mi presento in orario e non c'è nessuno, poi mi abituo ai ritmi di Roma. Pirlo mi diceva: 'Dammela anche se sono marca ... gazzetta.it Juve, Lichtsteiner ricorda il primo gol allo Stadium: Che lancio di PirloQueste le sue parole rilasciate ai microfoni del club: Tornare all’Allianz Stadium è sempre una grande emozione, anche se non sono venuto tante volte qui. Mi ricordano in tanti il fatto che il primo ... corrieredellosport.it