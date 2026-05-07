L' acqua bassa ferma i traghetti niente Isola Maggiore per Moon in June
A causa della diminuzione del livello dell'acqua, i traghetti che collegano l'isola sono stati fermati, impedendo l'accesso all'Isola Maggiore per i partecipanti del festival Moon in June. La manifestazione, nota per i concerti al tramonto che si svolgono da nove anni sull'isola, quest'anno non si terrà come di consueto. La decisione è stata presa in seguito alle condizioni del livello dell'acqua.
La magia dei concerti al tramonto sull'Isola Maggiore, da nove anni il vero cuore pulsante del Moon in June festival, quest'anno non si ripeterà. Una doccia fredda per gli organizzatori e per i tanti appassionati che attendevano la decima edizione nell'incantevole cornice dell'isola posizionata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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