Sorpreso con 29 dosi di cocaina | arrestato un baby pusher a Nocera

Il primo aprile, la polizia di Stato ha arrestato un minorenne a Nocera con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un'operazione, gli agenti hanno trovato il ragazzo in possesso di 29 dosi di cocaina. L’arresto è stato effettuato sul posto e il minorenne è stato portato in commissariato. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Polizia di Stato in azione, il 1° aprile: è stato arrestato un minorenne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli Agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Nocera Inferiore hanno notato il ragazzo intento a parlare con un altro giovane a bordo di un’auto in sosta, in via San Prisco, ed entrambi, da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo. Nel corso della perquisizione, il minorenne è stato trovato in possesso di 29 dosi di cocaina e di una cospicua somma di denaro. Gli agenti hanno accompagnato il minore al Commissariato e, dopo gli accertamenti di rito, lo hanno arrestato. L’arresto è stato convalidato dal Gip presso il Tribunale per i minorenni che ha anche applicato nei confronti del baby pusher la misura cautelare della permanenza in casa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai... Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla poliziaANCONA – I suoi movimenti erano già stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, che una volta rilevata la cessione di una dose di... Temi più discussi: SORPRESO CON LA DROGA, A CASA ALTRE DOSI DI COCAINA E HASHISH: 40ENNE ARRESTATO; Nascondeva cocaina negli slip, arrestato; Arrestato 35enne senegalese con droga, coltelli e una carta di credito rubata: blitz dei carabinieri a Roma; CAIANELLO - Sorpreso a spacciare in via Sbarri, arrestato 23enne. Giovane spacciatore sorpreso con le dosi di droga in boccaNonostante fosse irregolare sul territorio nazionale, aveva finto un malore per non essere espulso, ma la polizia lo natato ad una fermata dell’autobus di Porto San Giorgio, forse con l’intenzione di ... ilrestodelcarlino.it Sorpreso dalla polizia con la cocaina: ingoia diverse dosi ma poi finisce in ospedale. Arrestato 21enneLa polizia lo sorprende mentre ingerisce alcuni ovuli di cocaina. Un ragazzo greco di 21 anni è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È stato notato dalla polizia ... corrieredellumbria.it Alcaraz svela: «Sorpreso di vedere Sinner a Monte-Carlo, ma spero di affrontarlo» - facebook.com facebook #DeRossi sorpreso dagli applausi dello Stadium: "Sono sincero..." x.com