Un uomo di 28 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Scampia dalla Polizia di Stato. È stato sorpreso con crack e cocaina in possesso, nascosti in un calzino. La polizia lo ha fermato durante un controllo e, dopo una perquisizione, ha trovato le sostanze stupefacenti. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga.

A Scampia continua la stretta contro lo spaccio di droga. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno del traffico di droga nelle aree più sensibili della città. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Scampia, durante un pattugliamento in via Federico Fellini, hanno notato il giovane mentre prelevava qualcosa nascosto all’interno di un calzino lasciato sul manto stradale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scampia, preso il pusher del “calzino”: sorpreso con crack e cocaina

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Colpo alla mala di Scampia, 15 arresti contro il clan Raia

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