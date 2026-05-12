A Prato, nella notte, un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al petto nel centro città. Dopo aver tentato di difendere una collega molestata, è stato colpito con un arma da taglio. Sul luogo dell'aggressione sono stati fermati due uomini, attualmente in custodia in questura. Il giovane si trova in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale locale.

Ci sono due fermati in questura a Prato per l’accoltellamento del 23enne la notte scorsa nel centro. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Sono due uomini, un italiano e un sudamericano: la polizia li accusa di essere coinvolti nell’aggressione, che va a configurarsi come un episodio di tentato omicidio. Secondo una ricostruzione, il giovane, italiano e dipendente di uno dei locali della piazza Mercatale, aveva appena terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega poco dopo le 1. I due sarebbero stati avvicinati dagli aggressori, i quali prima avrebbero molestato la donna e poi avrebbero chiesto denaro al 23enne.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Prato, 23enne accoltellato al petto dopo aver difeso la collega molestata: due fermi

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