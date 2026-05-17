Uomo accoltellato al collo all' alba indagano i carabinieri
Alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.30, un uomo di 43 anni di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio. I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi e le indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni di stabilità. La dinamica dell’accaduto e il motivo dell’aggressione sono ancora da chiarire. La scena è stata delimitata per permettere i rilievi necessari alle forze dell’ordine.
Questa mattina, intorno alle 5.30, un 43enne di origini brasiliane è stato ferito al collo con un’arma da taglio. A colpirlo, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo di origini marocchine. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Principe Umberto ma il ferito ha avvicinato i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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