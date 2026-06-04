Debutta in prima serata su Canale5, il dramma storico in prima visione assoluta Montmartre. Acclamata dalla critica, la serie trasporta gli spettatori nella Parigi della Belle Époque e, pur essendo un dramma in costume, parla di temi contemporanei come emancipazione femminile, precarietà sociale e identità sessuale. La scena dei cabaret di Montmartre del XIX secolo, infatti, fornisce uno sfondo suggestivo per esplorare temi come famiglia, amore, identità, resilienza. Nella serie tv la narrazione avvincente mescola abilmente intrighi storici e rilevanza culturale. Montmatre, trama e anticipazioni Al centro del... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Montmatre, la serie tv: trama, anticipazioni e quante puntate sono

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Montmatre, su Canale 5 la serie francese ambientata durante la Belle EpoqueArriva su Canale 5 una serie tv francese in prima serata e in prima visione, si intitola Montmatre e porterà il pubblico nella Parigi della Belle Epoque. Una serie che pur essendo un dramma in costume ... dituttounpop.it