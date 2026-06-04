Montmartre la serie da stasera in tv | trama cast quante puntate sono

Stefano Nazzi: "Garlasco? Oggi i delitti sono intrattenimento tv. Il giornalismo per sopravvivere non deve inseguire i social" Nella Parigi di fine '800 si incrociano i destini di tre persone: molto diverse sulla carta, sono accomunate da un profondo legame Parigi, 1899. Nel vivace quartiere di Montmartre, cuore pulsante della vita artistica e notturna della capitale francese, vive Céleste, una ballerina di can-can che da anni porta dentro di sé un dolore: da bambina è stata separata dai suoi fratelli dopo il brutale assassinio del padre e da allora non ha mai smesso di cercarli. Pur di finanziare le indagini affidate a un investigatore privato, la giovane accetta di esibirsi in spettacoli audaci, attirando l'attenzione della città e trasformandosi in una figura tanto discussa quanto affascinante. 🔗 Leggi su Today.it

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#Montmartre arriva su Canale 5 con una serie ambientata nella Parigi di fine Ottocento. Al centro della storia c’è una giovane donna che sfida regole e pregiudizi per ritrovare i fratelli perduti, affrontando discriminazioni e divisioni sociali. x.com

Montmartre: tutto sulla nuova serie di Canale 5 in onda dal 4 giugno! Anticipazioni, trama reddit

Montmartre, la nuova scommessa di Canale 5 tra balli proibiti e lotta di classe: Parla di diritti delle donne. Non siamo a Emily in ParisUna serie in costume, eppure modernissima: Montmartre, epico racconto ambientato nella fine dell’Ottocento nell’omonimo quartiere della Capitale francese, è ... leggo.it

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