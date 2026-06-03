Far Away la serie turca da oggi in tv | trama cast quante puntate sono

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le serie turche continuano a conquistare il pubblico italiano e da oggi Canale 5 accoglie un nuovo titolo per gli affezionati dei dizi. Si intitola "Far Away" (titolo originale: "Uzak?ehir") ed è un intenso dramma familiare che frulla sentimenti, segreti, lotte di potere e tradizioni radicate in. 🔗 Leggi su Today.it

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FAR AWAY nuova serie turca trame dal 3 al 5 giugno su canale 5!

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