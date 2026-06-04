montmartre stasera su canale 5 la nuova serie francese

Notizia in breve

Stasera su Canale 5 va in onda la nuova serie francese ambientata a Montmartre durante la Belle Époque. La protagonista è una giovane donna coinvolta in vicende che si svolgono tra arte, passione e intrighi. La serie segue le sue vicende, tra incontri e confronti, all’interno di un quartiere famoso per la sua vita culturale e artistica. La narrazione si concentra sulle relazioni e le tensioni tra i personaggi.