Montmartre stasera su Canale 5 la nuova serie francese
Stasera su Canale 5 va in onda la nuova serie francese ambientata a Montmartre durante la Belle Époque. La protagonista è una giovane donna coinvolta in vicende che si svolgono tra arte, passione e intrighi. La serie segue le sue vicende, tra incontri e confronti, all’interno di un quartiere famoso per la sua vita culturale e artistica. La narrazione si concentra sulle relazioni e le tensioni tra i personaggi.
Céleste Tessandier è la protagonista della serie francese Montmartre: ecco cosa accade in questa soap ambientata durante la Belle Époque Questa sera parte una nuova serie in Francia, ambientata durante laBelle Époque,Montmartre. Il progetto è ambientato nella Parigi di fine Ottocento ma tratta di questioni attuali, tra cui il desiderio di emancipazione femminile, le fragilità della condizione sociale e le dinamiche legate all’identità sessuale. Montmartreè ambientata nel 1899 ed è ambientata a Parigi. Al centro della storia c’èCéleste Tessandier, ballerina di cabaret che si trova a rivivere un triste momento dopo la morte violenta del padre e la scomparsa dei fratelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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