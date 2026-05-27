Su Canale 5 è andata in onda la nuova soap francese ambientata a Montmartre nel 1899. La serie mostra le luci del cabaret che illuminano la capitale francese, concentrandosi su storie di passioni, scandali e rivoluzioni personali. La produzione, molto attesa, viene trasmessa in prima serata e si svolge nel periodo della Belle Époque. La narrazione si concentra sulla vita nella zona di Montmartre in quegli anni.

Le luci del cabaret tornano a illuminare la capitale francese. Con Montmartre, Canale 5 porta in prima serata una delle produzioni più attese dell’anno, una serie ambientata nella Parigi del 1899 che racconta passioni, scandali e rivoluzioni personali sullo sfondo della Belle Époque. Mediaset ha acquisito i diritti della fiction francese e la trasmetterà in prima visione assoluta da giovedì 4 giugno 2026, subito dopo La Ruota della Fortuna, confermando la strategia di puntare sulle grandi produzioni internazionali. La serie, composta da otto episodi da 52 minuti, sarà visibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Ma cosa... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Montmartre, quando va in onda su Canale 5: cast, trama e anticipazioni della nuova soap francese

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