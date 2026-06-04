Stasera, alle 21:30 su Canale 5, va in onda la puntata di Montmartre, la serie ambientata nel 1899. La scena si svolge nel quartiere parigino di Montmartre, con protagonisti personaggi che vivono le loro storie tra artisti e lavoratori. La serie vede un cast di attori italiani e internazionali, e può essere seguita anche in streaming.

Montmartre: anticipazioni (trama), cast e streaming della puntata. Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Montmartre, la serie tv ambientata nel 1899. Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l’omicidio del padre: paga un ispettore, compra informazioni, apre piste. La sua indagine coinvolge Arsène, erede di un impero che sfida la famiglia, e Rose, decisa a liberarsi dai suoi sfruttatori. I tre ignorano di condividere lo stesso sangue e un segreto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Nella Parigi del 1899, la serie diretta dal regista Louis Choquette segue da vicino le vicende dei tre protagonisti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Montmartre: le anticipazioni (trama e cast) sulla puntata di oggi, 4 giugno

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