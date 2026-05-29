L’erede | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi

L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata. Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammaticasentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Gli Yelduran e i Kordagli sono due famiglie numerose e consolidate di Urfa. La loro lunga faida si è conclusa con un accordo per il matrimonio tra Serhat e Yildiz. Tuttavia, Serhat, affermato chirurgo di Istanbul che viveva lontano dalla famiglia, non ha mai voluto questo matrimonio. Senza contare che aveva in programma di trasferirsi presto all’estero. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Lerede arriva su Canale 5: trama, cast e segreti della nuova dizi turca

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