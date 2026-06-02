Un nuovo inizio | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi 2 giugno

Da tpi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo inizio: trama, cast e streaming della serie tv. Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un nuovo inizio, la serie tv spagnola con protagonista Megan Montaner, indimenticabile volto di Pepa nella soap spagnola “Il Segreto”. Si tratta di un dramma emotivo ambientato nella Spagna rurale degli Anni 60. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (anticipazioni). Manuel avverte un cambiamento in María, segnata da ciò che è accaduto nel bosco ma ormai decisa a non avere più paura. Tra i due nasce un fragile accordo, destinato a durare fino a quando i debiti della famiglia di lei non saranno saldati. 🔗 Leggi su Tpi.it

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