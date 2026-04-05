Da questa sera su Canale 5 va in onda una miniserie dedicata alle donne dell'Antico Testamento, girata tra Roma e Matera. La produzione si compone di un numero limitato di puntate e si concentra sulla narrazione delle storie di figure femminili presenti nei testi biblici. Il cast include attrici e attori italiani, e le puntate esplorano i momenti più significativi delle vite delle protagoniste.

Debutta la miniserie evento girata tra Roma e Matera e dedicata alle donne dell'Antico Testamento: ecco la trama degli episodi del 5 aprile, il cast completo e la programmazione delle puntate Va in onda questa sera, domenica 5 aprile, in prima serata su Canale 5 Le donne della Bibbia, la miniserie girata tra Roma e Matera che propone una drammatizzazione intensa e fedele del Libro della Genesi. La serie racconta le origini della fede attraverso lo sguardo di cinque donne straordinarie, figure centrali dell'Antico Testamento che, con le loro scelte e il loro coraggio, hanno contribuito a plasmare la storia. Quanti episodi sono e quando va in onda la miniserie Le donne della Bibbia La miniserie è composta da sei episodi totali e sarà proposta come un evento televisivo in due . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le donne della Bibbia da stasera su Canale 5: trama, cast e quante sono le puntate

Le donne della Bibbia su Canale 5, trama, numero puntate, cast, locationArriva in prima visione assoluta su Canale 5 la miniserie Le donne della Bibbia, proposta in occasione delle festività pasquali domenica 5 e lunedì 6...

Una nuova vita da stasera su Canale 5: la trama, il cast, quante puntate andranno in ondaComincia stasera su Canale 5, alle 21:40 circa, Una nuova vita, la fiction che riporta Anna Valle sul piccolo schermo: scopriamo di cosa parla, quali...

Temi più discussi: Le donne della Bibbia - Domenica 5 e lunedì 6 aprile, in prima serata su Canale 5; Le donne della Bibbia, stasera e domani in tv: trama, cast, quante puntate sono; Le donne della Bibbia, una serie epica girata tra Roma e Matera; Per le feste pasquali arrivano 'Le donne della Bibbia' con Minnie Driver e Blu Hunt.

Le donne della Bibbia da stasera su Canale 5: trama, cast e quante sono le puntateDebutta la miniserie evento girata tra Roma e Matera e dedicata alle donne dell'Antico Testamento: ecco la trama degli episodi del 5 aprile, il cast completo e la programmazione delle puntate ... movieplayer.it

Le donne della Bibbia: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tvLe donne della Bibbia: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv in onda su Canale 5. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Le donne della Bibbia arriva su Canale 5: cosa vedremo Al cuore della storia ci sono cinque protagoniste: Sara, Agar, Rebecca, Lia e Rachele. Cinque donne legate tra loro da vincoli di sangue, promesse divine e scelte destinate a cambiare il corso della st facebook