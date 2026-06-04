Il Comune di Montevarchi ha annunciato l’intenzione di allocare fino a 180.000 euro di fondi pubblici per il progetto Montevarchi Beach. La decisione è stata comunicata dal gruppo consiliare di riferimento, che ha sottolineato l’importanza di fornire trasparenza ai cittadini riguardo ai fondi destinati all’iniziativa. La comunicazione è stata diffusa il 4 giugno 2026 attraverso una nota ufficiale del gruppo consiliare.

Arezzo, 4 giugno 2026 – La nota del Gruppo Consiliare Avanti Montevarchi Europa Verde Gruppo Consiliare Impegno Comune. «Montevarchi Beach: il Comune pronto a impegnare fino a 180.000 euro di risorse pubbliche. I cittadini meritano chiarezza. Apprendiamo dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 28 maggio 2026 che l'Amministrazione comunale ha deciso di riproporre il progetto noto ai cittadini come "Montevarchi Beach", attraverso una nuova procedura per l'utilizzo di una porzione dell'area demaniale lungo l'Arno. Si tratta di un progetto che affonda le sue radici nel programma politico dell'attuale Sindaco e che era già stato avviato nel 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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