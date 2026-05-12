Comunali Brancaleone Rinasce | Sui debiti del Comune i cittadini meritano rispetto
Alle recenti elezioni comunali di Brancaleone, i rappresentanti di una delle liste hanno sollevato questioni riguardanti i debiti del Comune, chiedendo rispetto per i cittadini. Durante un comizio, un esponente ha criticato i candidati della lista avversaria, accusandoli di attribuirsi meriti inesistenti e di mancare di rispetto al senso civico locale. La discussione si è concentrata sulla gestione finanziaria e sulla reputazione delle diverse forze politiche in campo.
“Fin quando i candidati della lista Bene Comune continueranno a offendere il senso civico dei cittadini brancaleonesi prendendosi meriti che non esistono?”.A chiederselo è la lista Brancaleone rinasce, che interviene nel dibattito pubblico sottolineando come siano "i cittadini a fare la raccolta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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