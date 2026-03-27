Più risorse per il personale dei Pronto soccorso | Aumenti fino a 340 euro al mese

Nel settore del pronto soccorso sono stati annunciati aumenti salariali fino a 340 euro al mese per il personale. La misura mira a riconoscere le condizioni di lavoro spesso difficili affrontate quotidianamente da medici e operatori sanitari nelle strutture locali. Si tratta di un intervento che coinvolge le risorse destinate al personale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e di retribuzione.

“Un segnale concreto per medici, sanitari e per le strutture del nostro territorio, dove professionisti e operatori affrontano quotidianamente condizioni di lavoro complesse”. A dichiararlo è Alice Parma, consigliera regionale e capogruppo Pd in Commissione regionale Sanità, annunciando il piano di riparto delle indennità per il personale dei Pronto soccorso, che conferma un impegno concreto della Regione Emilia-Romagna a favore di chi opera ogni giorno nei reparti dell’emergenza-urgenza. “Si tratta di aumenti mensili fino a 340 euro, a cui si aggiunge il pagamento degli arretrati relativi al triennio 2023-2025, per uno stanziamento complessivo di 19,3 milioni di euro nel 2026 – continua Parma –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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