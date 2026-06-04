Venerdì si è svolta nell’aula consiliare di Monteiasi la “Cerimonia di Passaggio”, un evento dedicato agli studenti. L’appuntamento ha coinvolto bambini e ragazzi in una cerimonia simbolica che segna una tappa importante nel loro percorso di crescita. La manifestazione ha previsto un momento di riconoscimento e celebrazione, senza altre attività collaterali.

Tarantini Time Quotidiano Un momento simbolico per accompagnare bambini e ragazzi in una delle fasi più significative del loro percorso di crescita. È questo l’obiettivo della “Cerimonia di Passaggio”, l’iniziativa promossa dal Comune di Monteiasi e in programma venerdì 5 giugno alle ore 17.30 nell’aula consiliare “Ciro Caretta”. L’evento sarà dedicato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria “G. Pascoli” e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “L. Da Vinci”, chiamati a concludere un importante ciclo di studi e ad affacciarsi a una nuova esperienza formativa. L’amministrazione comunale ha voluto trasformare questo momento in un’occasione di condivisione che coinvolga non soltanto gli studenti, ma anche le loro famiglie, il personale scolastico e l’intera comunità cittadina. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Monteiasi celebra gli studenti con la “Cerimonia di Passaggio”: appuntamento venerdì nell’aula consiliare

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