Casal di Principe celebra le eccellenze della boxe | cerimonia nella sala consiliare
Oggi, alle 17:30, nella sala consiliare “Don Giuseppe Diana” di Casal di Principe, si svolgerà una cerimonia di premiazione dedicata alle eccellenze sportive del territorio. L’evento si concentrerà sul movimento pugilistico giovanile, riconoscendo i risultati e le attività più significative di questa disciplina tra i giovani. La manifestazione coinvolge atleti, allenatori e rappresentanti del settore sportivo locale, con l’obiettivo di valorizzare il settore e le sue eccellenze.
Si terrà oggi, 14 aprile 2026, alle ore 17:30, presso la sala consiliare “Don Giuseppe Diana”, la cerimonia di premiazione dedicata alle eccellenze sportive del territorio, con particolare riferimento al movimento pugilistico giovanile.L’evento è promosso dal presidente del Consiglio comunale.🔗 Leggi su Casertanews.it
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