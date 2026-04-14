Casal di Principe celebra le eccellenze della boxe | cerimonia nella sala consiliare

Oggi, alle 17:30, nella sala consiliare “Don Giuseppe Diana” di Casal di Principe, si svolgerà una cerimonia di premiazione dedicata alle eccellenze sportive del territorio. L’evento si concentrerà sul movimento pugilistico giovanile, riconoscendo i risultati e le attività più significative di questa disciplina tra i giovani. La manifestazione coinvolge atleti, allenatori e rappresentanti del settore sportivo locale, con l’obiettivo di valorizzare il settore e le sue eccellenze.