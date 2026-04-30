Grazzanise celebra la Repubblica con gli occhi dei bambini | memoria e futuro nell’Aula Magna Gravante

A Grazzanise, i bambini prenderanno parte a un evento dedicato alla celebrazione della Repubblica, intitolato “Ottant’anni di Repubblica – desideri di libertà che abitano il mondo”. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Comprensivo locale, si svolgerà nell’Aula Magna “Gravante” e prevede il racconto della storia attraverso gli occhi dei più giovani, che con il loro sguardo autentico condivideranno i loro pensieri e desideri sulla libertà e la democrazia.