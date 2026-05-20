Montecitorio | question time con i ministri Ciriani Musumeci Bernini e Crosetto

Oggi alle 15 si terrà in Aula a Montecitorio un question time trasmesso in diretta dalla Rai. Alla sessione parteciperanno i ministri Ciriani, Musumeci, Bernini e Crosetto. La trasmissione sarà trasmessa in diretta televisiva e curata da Rai Parlamento. L’evento rappresenta un momento di confronto tra i rappresentanti del governo e i parlamentari, con interventi e risposte su questioni di attualità. La sessione si svolge nel contesto della normale attività parlamentare e sarà accessibile al pubblico tramite la televisione pubblica.

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Anna Maria Bernini ROMA – Si svolgerà oggi, 20 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a un’interrogazione – rivolta al ministro del Lavoro – sui licenziamenti annunciati dal gruppo Electrolux per gli stabilimenti italiani (Scotto – PD-IPD). Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per l’adozione di un piano nazionale straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico delle coste italiane (Pastorino – MISTO-+EUROPA); sulle iniziative volte a tutelare la specificità della Laguna di Venezia alla luce delle recenti disposizioni in materia di nautica da diporto della legge n. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio: question time con i ministri Ciriani, Musumeci, Bernini e Crosetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montecitorio: question time con Giuli, Musumeci e LocatelliROMA – Si svolgerà oggi, 8 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai... Question time a Montecitorio: i ministri sul lavoro e sulle tasse? Domande chiave Come cambierà l'Irpef con il nuovo meccanismo contro il drenaggio fiscale? Chi potrà accedere all'isopensione nel regime... Oggi alle 15 #QuestionTime con i Ministri Luca Ciriani - Rapporti con il Parlamento, @Nello_Musumeci - Protezione civile e Politiche del Mare, @BerniniAM - @mur_gov_ e @GuidoCrosetto - @MinisteroDifesa. Temi: bit.ly/TemiQuestionTi… x.com Montecitorio, question time con il ministro SchillaciROMA - Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di ... lopinionista.it Montecitorio, question time con il ministro ValditaraROMA - Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di ... lopinionista.it