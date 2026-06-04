Gli scavi archeologici sulla cima del Monte Petrarvella hanno portato alla scoperta di un’ampia necropoli. I lavori sono stati appena conclusi e ora si lavora per creare un parco archeologico nella zona. La necropoli comprende tombe e strutture funerarie, ma non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui reperti trovati. La scoperta apre nuove possibilità di studio sulla storia dell’area, ancora in fase di approfondimento.

C’è un mistero da risolvere sulla cima del Monte Petrarvella, dove gli scavi archeologici appena conclusi aprono la strada alla nascita di un vero e proprio Parco archeologico. La terza campagna di scavo, terminata a fine maggio sotto la direzione scientifica del professor Andrea Polcaro dell’Università degli Studi di Perugia e sostenuta dal Comune, ha infatti restituito i resti di un insediamento medievale e un’estesa necropoli con sepolture intatte che presentano dettagli enigmatici. Si è tenuto nei giorni scorsi un open day rivolto a istituzioni e associazioni, celebrando una sinergia che vede collaborare l’ateneo perugino, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria, oltre ai numerosi studenti dei corsi di Beni Culturali impegnati sul campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte Petrarvella rivela la storia. Scoperta un’estesa necropoli

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