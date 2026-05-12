Il Monte Petrarvella svela segreti Partita la terza campagna di scavi

Il Monte Petrarvella è al centro di una nuova campagna di scavi, ora alla sua terza fase. Gli operai hanno iniziato le operazioni in diverse zone del sito, che si trova in una regione conosciuta per la sua lunga presenza storica. Le attività sono state avviate senza interruzioni e coinvolgono diverse équipe di archeologi e tecnici specializzati. La campagna si protrarrà per diverse settimane, con l’obiettivo di portare alla luce nuovi reperti e approfondire la conoscenza delle passate civiltà che hanno abitato l’area.

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