Il Monte Petrarvella svela segreti Partita la terza campagna di scavi
Il Monte Petrarvella è al centro di una nuova campagna di scavi, ora alla sua terza fase. Gli operai hanno iniziato le operazioni in diverse zone del sito, che si trova in una regione conosciuta per la sua lunga presenza storica. Le attività sono state avviate senza interruzioni e coinvolgono diverse équipe di archeologi e tecnici specializzati. La campagna si protrarrà per diverse settimane, con l’obiettivo di portare alla luce nuovi reperti e approfondire la conoscenza delle passate civiltà che hanno abitato l’area.
Il Monte Petrarvella torna a svelare i segreti di una storia millenaria. È partita la terza campagna di scavi archeologici nel territorio di Panicale, un’operazione scientifica condotta dal Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia in stretta sinergia con l’amministrazione comunale e sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Il cantiere, diretto dal professor Andrea Polcaro, titolare della cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico e di Protostoria del Mediterraneo, proseguirà le attività per tre settimane. I risultati ottenuti finora documentano una stratificazione cronologica sorprendente: dalle tracce di un piccolo castrum medievale e di una necropoli con tombe a fossa – databili tra l’XI e il XIII secolo d.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Scavi a Venosa: 40 anni dopo, l’anfiteatro svela i suoi segretiDopo quarant'anni di attesa, gli archeologi tornano a scavare nell'anfiteatro romano di Venosa, in Basilicata.
Leggi anche: Akragas svela nuovi segreti: tornano gli scavi al ginnasio dopo la scoperta dell’auditorium unico nel Mediterraneo