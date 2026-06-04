montagna senza barriere col rotary

Domenica scorsa, sul monte Fumaiolo di Balze di Verghereto, si è conclusa un’escursione organizzata dal Rotary Club Cesena Valle del Savio. L’evento, guidato dalla presidente Cristina Bambi, ha visto partecipanti che hanno percorso un percorso privo di barriere architettoniche, dedicato a promuovere l’inclusione. La giornata ha segnato la chiusura del programma del distretto per l’annata 20252026.

La solidarietà va per sentieri di montagna. Domenica scorsa, sul monte Fumaiolo di Balze di Verghereto, con la regìa della presidente Cristina Bambi, si è concluso il district dell’annata 20252026 del Rotary Club Cesena Valle del Savio. Il service, titolato "Montagna senza barriere", si è concretizzato con la donazione alla Sezione CAI di Cesena di due "Joelette", una per adulti motorizzata e una per bambini. La Joelette è un mezzo monoruota, condotto da volontari appositamente formati, per permettere anche alle persone con disabilità di poter fruire della natura. Alla presenza, oltre che dei soci del Club, dei rappresentanti di Diabete... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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