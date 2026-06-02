Il comandante della compagnia carabinieri di Comacchio ha presentato le attività dell’Arma contro la violenza di genere durante un incontro al Rotary Club Comacchio, Codigoro Terre Pomposiane, presso il ristorante Monna Lisa nel camping Florenz al Lido degli Scacchi. L’intervento ha riguardato le iniziative e le azioni messe in atto dalle forze dell’ordine per contrastare questa problematica.

E’ stato il comandante della compagnia carabinieri di Comacchio, capitano Lucilla Esposito, a illustrare le attività dell’Arma in materia di violenza di genere al Rotary Club Comacchio, Codigoro Terre Pomposiane presso il ristorante Monna Lisa all’interno del camping Florenz al Lido degli Scacchi. La serata è stata aperta dal presidente Andrea Galli, dando poi la parola al comandante, che ha raccontato la sua attività, svolta in passato anche a Torino, Roma e Mestre. Alla domanda se il fenomeno dei maltrattamenti sia in aumento, il capitano ha risposto che "bisogna sempre esprimere un messaggio positivo. Credo che i reati siano in aumento ogni anno, ma è un dato da leggere in un’accezione positiva, ovvero l’emergere di quel sommerso fatto di maltrattamenti che molto spesso non venivano denunciati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere al Rotary. Incontro col comandante Esposito

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