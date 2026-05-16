Con Onde Libere il Rotary è solidarietà | Addio barriere nel polo natatorio Cus 2

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto ‘Onde Libere’ è stato promosso dal Rotary Club e realizzato con il supporto del Cus e dell’Università di Ferrara. Si tratta di un’iniziativa che mira a rimuovere le barriere nel polo natatorio Cus 2, offrendo l’opportunità di praticare nuoto a persone con diverse abilità. Il progetto si concentra sulla promozione dell’inclusione, del benessere e dell’integrazione sociale attraverso l’attività natatoria. La collaborazione tra le diverse realtà coinvolte ha portato a creare un ambiente più accessibile nel centro sportivo.

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Il nuoto come strumento di inclusione, benessere e integrazione sociale: è questo l’obiettivo del progetto ’Onde Libere’, promosso dal Rotary Club e realizzato con il Cus e l’Università di Ferrara. L’intervento ha previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle vasche indoor dell’impianto natatorio Cus 2, la sistemazione e l’adeguamento degli spogliatoi e dei servizi igienici, e l’installazione di un sollevatore da piscina. Oggi l’impianto – due vasche di diverse dimensioni dedicate al nuoto e alle attività acquatiche per adulti e bambini – è pienamente accessibile anche alle persone con disabilità. Il progetto nasce da un percorso già avviato dal Cus, insieme ad Unife, nella promozione dello sport inclusivo e dell’accessibilità alle attività sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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