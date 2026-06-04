money road terza tappa nella giungla malese

Stasera va in onda la terza tappa della trasmissione nella giungla malese. I partecipanti, con zaini e scarpe allacciate, hanno ripreso il loro percorso nella regione. La produzione ha confermato che le riprese si sono svolte senza incidenti. La fase di registrazione si è conclusa e il programma sarà trasmesso come previsto. Nessuna altra informazione riguardo a modifiche o imprevisti è stata comunicata.

In onda stasera. Zaini in spalla e scarpe allacciate: per la Compagnia delle Tentazioni è arrivato il momento di riprendere il cammino nella giungla della Malesia. Nel terzo appuntamento di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, in onda stasera, giovedì 4 giugno su Sky e in streaming su NOW, il conduttore e guida dell’esperimento sociale, Fabio Caressa, accompagnerà i concorrenti lungo un percorso che alternerà sorprese inaspettate e tratti particolarmente duri, tra i più impegnativi dell’intera avventura. Sono ancora 12 i partecipanti in gara: Adele, ingegnere 49enne dell’Aquila; Camilla, modella 24enne milanese dal cuore globetrotter;... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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We Got Stuck in Africa... Then Got Invited to a Wedding

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