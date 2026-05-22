È iniziata la nuova stagione di Money Road su Sky e NOW, attirando 326 mila spettatori. La trasmissione, incentrata su sfide e montepremi, ha visto il primo concorrente abbandonare l’esperimento nella giungla. La puntata ha suscitato grande interesse tra il pubblico, con un esordio che ha registrato un notevole aumento di ascolti rispetto alle precedenti edizioni. La trasmissione prosegue con nuovi concorrenti pronti a confrontarsi tra tentazioni e sfide estreme.

Parte la nuova edizione di Money Road su Sky e NOW: 326mila spettatori, montepremi in gioco e primo concorrente che abbandona l’esperimento. “A Money Road non ci sono giudizi, ci sono solo scelte e conseguenze”: è tornato a ripetere il suo mantra Fabio Caressa, direttore dell’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. La giungla malese ha accolto 12 nuove persone comuni, la nuova “Compagnia delle Tentazioni” pronta a 12 giorni tra trekking impossibili, decisamente provanti dal punto di vista fisico e mentale, e tentazioni irresistibili, che potrebbero facilitare il loro percorso ma che in realtà intaccherebbero il montepremi complessivo a disposizione del gruppo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Money Road su Sky: esordio con boom ascolti, tentazioni e primo ritiro nella giungla

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