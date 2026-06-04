Money Road 4 giugno | montepremi tentazioni ospite e nuova guida

Il 4 giugno 2026 è andata in onda la terza puntata di ‘Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo’. La puntata ha approfondito le storie dei partecipanti, evidenziando le loro reazioni alle tentazioni e il rapporto con il denaro. Sono stati mostrati il montepremi in palio, alcune delle tentazioni proposte e sono stati annunciati un nuovo ospite e una guida aggiornata per le prossime puntate.

Milano, 4 giugno 2026 - La terza puntata di ‘Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo’ ha messo in luce nuovi aspetti dei partecipanti. L’esperimento sociale che va in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming e on demand su Now ha visto nella serata di giovedì 4 giugno una serie di nuove tentazioni e un’ospite d’eccezione. I concorrenti L’ospite La nuova guida Le tentazioni La scelta di Marco La prova più dura Il montepremi I concorrenti Sono 12 i partecipanti allo strategy game condotto da Fabio Caressa: Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; e Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole; poi Chiara, 25 anni,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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