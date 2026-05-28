Money Road seconda puntata | tentazioni montepremi e nuova guida

Milano, 28 maggio 2026 – Nuove tentazioni – e quindi nuovo spreco di denaro e conseguente abbassamento del montepremi del gruppi – e una nuova guida nella seconda puntata di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, in onda giovedì 28 maggio su Sky Uno e in streaming e on demand su Now. I concorrenti La nuova guida Le tentazioni Il montepremi La decisione di Adele La seconda puntata di Money Road I concorrenti Dopo il ritiro di Riccardo, ad iniziare la seconda puntata dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine sono stati 11 partecipanti: Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Simona, 47 anni, Milano, impiegata; Chiara, 25... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L'APERITIVO DELLA DISCORDIA | MONEY ROAD Ep.2 Long Reaction

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Temi più discussi: Money Road, due nuovi ingressi minacciano la stabilità del gruppo. Le anticipazioni; Money Road 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; La seconda stagione di Money Road passa da Sky a TV8: da stasera è anche in tv, in chiaro. Preparatevi; Money Road 2 stasera su Tv8: come funziona, i 12 concorrenti, anticipazioni primo episodio.

La seconda puntata di #MoneyRoad parte con due nuovi concorrenti e un montepremi sceso a 328.950 euro dopo le prime tentazioni accettate dal gruppo nella giungla malese. x.com

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Money Road 2026, la seconda puntata: il gruppo accoglie Camilla e Giordano, i due nuovi concorrentiMoney Road 2026 seconda puntata. Fabio Caressa, durante il nuovo appuntamento, accoglie i nuovi concorrenti Giordano e Camilla. maridacaterini.it