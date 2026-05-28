Money Road seconda puntata | tentazioni montepremi e nuova guida

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano, 28 maggio 2026 – Nuove tentazioni – e quindi nuovo spreco di denaro e conseguente abbassamento del montepremi del gruppi – e una nuova guida nella seconda puntata di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, in onda giovedì 28 maggio su Sky Uno e in streaming e on demand su Now. I concorrenti La nuova guida Le tentazioni Il montepremi La decisione di Adele La seconda puntata di Money Road I concorrenti Dopo il ritiro di Riccardo, ad iniziare la seconda puntata dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine sono stati 11 partecipanti: Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Simona, 47 anni, Milano, impiegata; Chiara, 25... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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