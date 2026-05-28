Money Road seconda puntata | tentazioni montepremi e nuova guida
Milano, 28 maggio 2026 – Nuove tentazioni – e quindi nuovo spreco di denaro e conseguente abbassamento del montepremi del gruppi – e una nuova guida nella seconda puntata di ‘Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo’, in onda giovedì 28 maggio su Sky Uno e in streaming e on demand su Now. I concorrenti La nuova guida Le tentazioni Il montepremi La decisione di Adele La seconda puntata di Money Road I concorrenti Dopo il ritiro di Riccardo, ad iniziare la seconda puntata dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine sono stati 11 partecipanti: Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Simona, 47 anni, Milano, impiegata; Chiara, 25... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'APERITIVO DELLA DISCORDIA | MONEY ROAD Ep.2 Long Reaction
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Money Road 2: arrivano nuovi concorrenti, il montepremi traballa e le tentazioni si fanno più pericoloseLa seconda stagione di Money Road torna su Sky Uno giovedì 28 maggio con un episodio che aumenta la tensione.
Temi più discussi: Money Road, due nuovi ingressi minacciano la stabilità del gruppo. Le anticipazioni; Money Road 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; La seconda stagione di Money Road passa da Sky a TV8: da stasera è anche in tv, in chiaro. Preparatevi; Money Road 2 stasera su Tv8: come funziona, i 12 concorrenti, anticipazioni primo episodio.
La seconda puntata di #MoneyRoad parte con due nuovi concorrenti e un montepremi sceso a 328.950 euro dopo le prime tentazioni accettate dal gruppo nella giungla malese. x.com
Money Road su Sky, Chiara di Ancona resiste nella giungla malese, stasera 28 maggio la seconda puntata https://marcheinfinite.com/2026/05/28/money-road-su-sky-chiara-di-ancona-resiste-nella-giungla-malese-stasera-28-maggio-la-seconda-puntata/ @ch facebook
Quanto c'è di vero nel reality Money Road? reddit
Money Road seconda puntata: tentazioni, montepremi e nuova guidaUna nuova concorrente è entrata a far parte del gruppo durante la puntata di giovedì 28 maggio dello strategy game condotto da Fabio Caressa ... quotidiano.net
Money Road 2026, la seconda puntata: il gruppo accoglie Camilla e Giordano, i due nuovi concorrentiMoney Road 2026 seconda puntata. Fabio Caressa, durante il nuovo appuntamento, accoglie i nuovi concorrenti Giordano e Camilla. maridacaterini.it