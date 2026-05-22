È andata in onda ieri la prima puntata di Money Road, un nuovo programma televisivo che porta i concorrenti a confrontarsi con diverse tentazioni e colpi di scena lungo il percorso. Durante lo spettacolo, non sono presenti giudici, e il focus si sposta esclusivamente sulle decisioni che i partecipanti prendono e sulle conseguenze di queste scelte. Nel frattempo, è stato già annunciato un taglio al montepremi iniziale previsto per la competizione.

In onda ieri la prima puntata. A Money Road non esistono giudizi: contano solo le scelte e le loro conseguenze”. Con questo mantra Fabio Caressa ha inaugurato la nuova edizione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original ambientato nella giungla malese. Dodici persone comuni, senza alcun legame tra loro, hanno dato vita alla nuova “Compagnia delle Tentazioni”, chiamata ad affrontare dodici giorni di trekking estremo tra fatica fisica, tensione psicologica e continue tentazioni capaci di alleggerire il percorso. ma anche di ridurre il montepremi finale. L’esordio del programma ha registrato ottimi risultati: la... 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Money Road, debutto tra tentazioni e colpi di scena: già ridotto il montepremi della Compagnia

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