A Città del Messico, gli insegnanti hanno demolito alcune statue di calciatori in segno di protesta prima dell’inizio dei Mondiali. Le azioni sono avvenute in diverse zone della città, attirando l’attenzione dei passanti. Le autorità non hanno ancora commentato ufficialmente. Le statue rimosse rappresentavano figure di giocatori famosi e sono state abbattute con strumenti manuali. La protesta si inserisce in un contesto di manifestazioni più ampie contro le politiche scolastiche e sociali.

C’è una bella atmosfera in Messico, prima dei Mondiali. Le proteste a Città del Messico, in particolare quella degli insegnanti, ora prendono di mira i simboli del pallone. Gli insegnanti hanno abbattuto le gigantesche statue dei calciatori in giro per la città, e minacciano di intensificare le proteste prima del torneo se il governo non prenderà in considerazione le loro richieste. La protesta di Città del Messico. Le statue in plastica, alte cinque metri, dei giocatori di tutto il mondo, fiancheggiano il Paseo de la Reforma. I manifestanti hanno abbattuto tre di queste statue – Spagna, Belgio e Francia – con delle corde, hanno rimosso le maglie e le hanno bruciate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Arrivano i Mondiali, e a Città del Messico gli insegnanti abbattono le statue dei calciatori

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