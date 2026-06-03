Caos a Città del Messico prima dei Mondiali 2026 | gli insegnanti abbattono le statue dei calciatori

Notizia in breve

Prima dei Mondiali 2026 a Città del Messico, gli insegnanti hanno scatenato disordini abbattendo e dando fuoco a statue dedicate ai calciatori nazionali. Le proteste, che si sono svolte nelle strade della città, hanno coinvolto anche altri simboli legati alla manifestazione calcistica. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti. La piazza si è riempita di fumo e detriti, mentre le autorità cercano di gestire la situazione.