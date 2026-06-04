Durante i Mondiali, sono state rilevate 55 minacce di hacker che cercano di rubare dati e informazioni di pagamento dai tifosi. Le truffe avvengono principalmente attraverso annunci pubblicitari sui social media più popolari, che vengono facilmente imitati o generati dall’intelligenza artificiale. Queste attività mirano a ingannare gli utenti e ottenere dati sensibili, spesso attraverso link o messaggi ingannevoli.

Come distinguere un annuncio reale da uno creato dall'intelligenza artificiale?. Quali sono i canali social più utilizzati per queste truffe?. Perché gli hacker stanno colpendo le infrastrutture critiche del Nord America?. Cosa rischiano i proprietari di case che affittano durante il torneo?.? In Breve Meta e social media sono i terreni preferiti per campagne pubblicitarie fraudolente.. L'intelligenza artificiale crea email di phishing senza errori di traduzione.. Truffe su voli e pacchetti viaggio con sconti del 20% in Messico.. Rischi di attacchi geopolitici alle infrastrutture di 16 città nordamericane.. Cybercriminali in agguato per i Mondiali di calcio: 55 reti fraudolente mappate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mondiali: 55 reti hacker in agguato per rubare dati e carte ai tifosi

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