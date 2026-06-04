Mondiali | 55 reti hacker in agguato per rubare dati e carte ai tifosi

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i Mondiali, sono state rilevate 55 minacce di hacker che cercano di rubare dati e informazioni di pagamento dai tifosi. Le truffe avvengono principalmente attraverso annunci pubblicitari sui social media più popolari, che vengono facilmente imitati o generati dall’intelligenza artificiale. Queste attività mirano a ingannare gli utenti e ottenere dati sensibili, spesso attraverso link o messaggi ingannevoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come distinguere un annuncio reale da uno creato dall'intelligenza artificiale?. Quali sono i canali social più utilizzati per queste truffe?. Perché gli hacker stanno colpendo le infrastrutture critiche del Nord America?. Cosa rischiano i proprietari di case che affittano durante il torneo?.? In Breve Meta e social media sono i terreni preferiti per campagne pubblicitarie fraudolente.. L'intelligenza artificiale crea email di phishing senza errori di traduzione.. Truffe su voli e pacchetti viaggio con sconti del 20% in Messico.. Rischi di attacchi geopolitici alle infrastrutture di 16 città nordamericane.. Cybercriminali in agguato per i Mondiali di calcio: 55 reti fraudolente mappate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali 55 reti hacker in agguato per rubare dati e carte ai tifosi
© Ameve.eu - Mondiali: 55 reti hacker in agguato per rubare dati e carte ai tifosi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Hacker sfrutta l’assistente AI di Meta per rubare profili InstagramUn hacker ha utilizzato l’assistente AI di Meta per ottenere accesso a diversi profili Instagram.

Leggi anche: AI fuori controllo: 350.000 carte rubate finiscono in mano agli hacker

Temi più discussi: Hacker mondiali. Così i cyber criminali sfruttano online la passione dei tifosi di calcio; Mondiali 2026, allarme hacker sui tifosi: truffe con le figurine e falsi streaming per rubare dati e soldi; Hacker mondiali Così i cyber criminali sfruttano online la passione dei tifosi di calcio.

mondiali 55 reti hackerHacker mondiali. Così i cyber criminali sfruttano online la passione dei tifosi di calcioAnnunci fraudolenti su abbigliamento, album da collezione e biglietti. Basta un clic per far scattare la clonazione dei dati. Mappate 55 reti globali ... msn.com

mondiali 55 reti hackerI mondiali nel mirino degli hacker, false campagne anche su figurineSi avvicinano i mondiali di calcio 2026, in partenza l'11 giugno, e con questi crescono le campagne hacker che prendono di mira i tifosi. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web