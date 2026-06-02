Un hacker ha utilizzato l’assistente AI di Meta per ottenere accesso a diversi profili Instagram. L’attacco si è basato su una serie di domande poste al chatbot, che ha portato a sfruttare un errore tecnico nel sistema. Questo errore ha consentito agli aggressori di ottenere il controllo completo degli account, bypassando le misure di sicurezza standard. L’incidente ha evidenziato vulnerabilità nelle interfacce di intelligenza artificiale di Meta.

? Domande chiave Come hanno fatto gli hacker a ingannare il chatbot di Meta?. Quale errore tecnico ha permesso il controllo totale dei profili?. Perché l'autenticazione a due fattori ha salvato alcuni utenti?. Chi deve rispondere della sicurezza degli agenti IA automatizzati?.? In Breve L'exploit è stato rilevato dai ricercatori all'inizio di giugno 2026.. L'attacco ha colpito profili istituzionali e username rari ad alto valore commerciale.. L'autenticazione a più fattori (MFA) ha limitato l'estensione dei danni subiti.. L'uso di reti VPN ha permesso di simulare posizioni geografiche coerenti.. L’assistente virtuale di Meta diventa un vettore di attacco per il furto di profili Instagram. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Hacker sfrutta l’assistente AI di Meta per rubare profili Instagram

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Si parla di: Gli hacker hanno sfruttato l'assistente Meta AI per assumere il controllo degli account Instagram.

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