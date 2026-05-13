Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un maxi furto di circa 350.000 carte di pagamento che sono finite nelle mani di hacker. Secondo le fonti, gli attaccanti sono riusciti a testare le carte senza far scattare alcun allarme, sfruttando vulnerabilità legate all’uso dell’intelligenza artificiale. La violazione ha portato al crollo di un importante database criminale, che raccoglieva informazioni su carte di pagamento e attività illecite.

? Punti chiave Come hanno fatto gli hacker a testare le carte senza allarmi?. Perché l'intelligenza artificiale ha causato il crollo del database criminale?. Quali modelli di IA sono considerati troppo pericolosi per il pubblico?. Come cambieranno le difese bancarie contro i virus generati dalle macchine?.? In Breve Danno economico stimato tra 4 e 5 milioni di dollari per Jerry's Store.. Credenziali rubate scambiate sul mercato nero tra 10 e 14 dollari l'una.. Modello Mythos di Anthropic genera programmi di infiltrazione rilevabili in meno di 12 ore.. Criminali usano account su Temu e Amazon per testare acquisti sotto un euro.. Circa 350.000...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI fuori controllo: 350.000 carte rubate finiscono in mano agli hacker

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hacker derubati dall’AI: il caso Jerry’s Store e le 350.000 carte di credito perseSul dark web c’è una piattaforma specializzata nella compravendita di carte di credito rubate, chiamata Jerry’s Store, che ne ha appena perse quasi...

Nello zaino ha documenti e carte di credito rubate: scoperto da una carabiniera fuori servizioVari documenti di identità e carte di pagamento, nonché mazzi di chiavi: buona parte di questo materiale, è risultato rubato.

Argomenti più discussi: Carcere di Taranto, 830 detenuti per 350 posti, struttura al collasso; Question Time, Ciclovia del Garda: ancora scontro su costi e sostenibilità.

Voglio armarmi perché mi piace Babu Jallow, l'immigrato fuori controllo con 11 denunce per resistenza, diverse denunce per lesioni e l'aggressione ai danni di 4 poliziotti e 2 carabinieri. #Fuoridalcoro x.com

Controllo del senso - Sto facendo il budget in modo realistico con un reddito netto di £3700? reddit

Agenti AI fuori controllo: il rischio per le aziende italianeL'86% dei leader IT teme che gli agenti AI supereranno le misure di sicurezza aziendali entro un anno, governance e visibilità restano insufficienti. tech.everyeye.it

Agenti AI fuori controllo: cinque mosse per i CISOGli agenti AI hanno lasciato il segno in molte organizzazioni italiane nel 2025. Una ricerca, condotta dai Rubrik Zero Labs su 1.625 responsabili della sicurezza IT in aziende con 500 o più dipendenti ... datamanager.it