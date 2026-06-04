Mondiali 2026 | Un calcio ai pregiudizi

Il Mondiale 2026 si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico, con inizio previsto per l’11 giugno. La competizione coinvolgerà 48 squadre, un aumento rispetto alle edizioni precedenti. Sono stati annunciati dettagli riguardanti il calendario e le sedi delle partite, senza variazioni significative rispetto ai piani iniziali. La fase di qualificazione si è conclusa con le ultime partite disputate nelle settimane precedenti. Le squadre qualificati si preparano per la manifestazione che si terrà tra giugno e luglio.

Questo articolo è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. Ciò che turba un certo calcio machista è innamorarsi del gesto tecnico di Yamal e al contempo vederlo fluire da un corpo liberato, che alle magie sul campo unisce sfrontatezza consapevole, quello stesso corpo che porta in scena balletti con coreografie in loop su TikTok insieme ad amici e compagni di squadra felici di farsi contagiare. Disinibito nella tecnica come nella postura, impermeabile al giudizio dei dinosauri, Yamal è nato da padre marocchino e madre della Guinea Equatoriale ed è cresciuto a Rocafonda, quartiere popolare di Mataró (Catalogna). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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