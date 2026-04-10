Maurizio Mariani è l’unico arbitro italiano ai Mondiali di calcio 2026

Un arbitro italiano sarà presente ai Mondiali di calcio del 2026, un evento che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Questa candidatura rappresenta una presenza significativa per il calcio italiano, anche se la nazionale italiana non si è qualificata per la competizione. La partecipazione di questo arbitro si aggiunge alle numerose sfide e alle qualificazioni che hanno coinvolto le squadre nazionali nelle ultime settimane.

C’è anche un po’ della provincia di Latina ai Mondiali di Calcio che questa estate si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, ai quali invece non parteciperà la nazionale italiana. L’arbitro di Aprilia Maurizio Mariani è stato infatti selezionato dalla Fifa per dirigere le partire del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Mariani unico arbitro italiano ai Mondiali 2026, Di Bello al VarLa Fifa ha reso noto l’elenco degli arbitri designati per i Mondiali 2026 di calcio in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Usa. L’Italia che va ai Mondiali 2026: Collina ha scelto l’arbitro Mariani e Di Bello come addetto al VARLa FIFA ufficializza i direttori di gara per la Coppa del Mondo 2026: l’Italia sarà rappresentata da Mariani, Di Bello e gli assistenti Bindoni e... Temi più discussi: Ecco la lista dei 52 arbitri che vanno al Mondiale: l'unico italiano è Mariani (e Di Bello al Var); Maurizio Mariani di Aprilia tra i 52 arbitri selezionati per il Mondiale; Al Mondiale un po’ d’Italia. Tra i 52 arbitri c’è Mariani; Gli arbitri dei Mondiali 2026: per l'Italia dirigerà Mariani, Di Bello addetto al VAR. L’arbitro Maurizio Mariani dalla Sezione AIA di Aprilia ai Mondiali di calcio del prossimo luglio?La sezione AIA di Aprilia celebra un grandissimo traguardo: Maurizio Mariani, uno dei suoi arbitri, è convocato dalla FIFA per i Mondiali di Calcio 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. ?È con i ... ilgranchio.it L’arbitro di Aprilia Maurizio Mariani convocato per i Mondiali di Calcio 2026È con immenso orgoglio e soddisfazione che annunciamo ufficialmente la partecipazione ai prossimi Campionati del Mondo di Calcio dell’arbitro Maurizio Mariani, punta di diamante della sezione di April ... latinaquotidiano.it Ma può essere che c'è pure "il piccolo arbitro" di #NapoliInter al Mondiale Quello del rigore #Mkhitaryan- #DiLorenzo Troppo scarso per i big match di #SerieA ma abbastanza forte da convincere #Collina: lo strano caso di Maurizio #Mariani... con @maugirz x.com Ora è anche ufficiale: Maurizio Mariani è stato selezionato nella lista degli arbitri per i prossimi Mondiali americani. Sarà l’unico arbitro italiano. Per quanto riguarda i VAR, l’unico italiano scelto è Marco Di Bello. Tra gli assistenti, ci saranno infine Bindoni e - facebook.com facebook