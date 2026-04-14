Tiziana Alla sarà la prima telecronista ai Mondiali di calcio | Ci sono ancora tanti pregiudizi

Per i Mondiali di calcio del 2026, la Rai ha deciso di affidare la telecronaca a Tiziana Alla, giornalista già nota per le sue dirette sulle partite della nazionale femminile e per il ruolo di bordocampista della nazionale maschile. La scelta ha suscitato alcune reazioni, con la stessa Alla che ha commentato come ancora esistano molti pregiudizi nel settore. Questa sarà la prima volta che una donna ricopre questo ruolo in un torneo così importante.