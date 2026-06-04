Durante il sorteggio dei Mondiali 2026, sono stati annunciati alcuni grandi nomi esclusi dalla lista dei convocati. Tra i giocatori di spicco che non prenderanno parte alla competizione ci sono talenti come Camavinga e Palmer. Questi calciatori, considerati tra i più promettenti, non sono stati inseriti nella rosa ufficiale della nazionale. La formazione di lusso include altri fuoriclasse, ma alcuni nomi importanti sono rimasti fuori.

Chi sono i fuoriclasse esclusi che compongono questa undici di lusso?. Perché talenti come Camavinga e Palmer non troveranno spazio in lista?. Quale schema tattico anima questa nazionale immaginaria di campioni rimasti fuori?. Come influiranno queste scelte tecniche sul risultato finale del torneo?.? In Breve Torneo con 48 nazionali e 1.248 convocati totali per l'edizione 2026.. Partenza programmata per l'11 giugno con Messico contro Sudafrica.. Rosa composta da 26 elementi per ogni squadra nazionale.. Esclusi di rilievo includono Camavinga e Palmer con schema 4-2-3-1.. Il Mondiale più grande di sempre e il dilemma delle liste: ecco la top 11 degli esclusi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’undici di lusso dei fuoriclasse non convocati

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